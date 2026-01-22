重大事故多発で引き続き取り締まりを強化茨城県警は2026年1月17日、公式SNSを更新。13日以降、県内で貨物自動車による死亡・重傷事故が相次いで発生していると報告し、過積載の取り締まりを強化していると明らかにしました。一体どういうことなのでしょうか。トラックやダンプ、トレーラーなどの貨物車両では、積める荷物の重さの上限を定めた「最大積載量」が決まっています。【画像】「えっ…」 これが「過積載トラック