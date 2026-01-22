¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË21»þ¡Ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¾¾Åè±é¤¸¤ëÅìµþ¹ñÀÇ¶É¤ÎÉÒÏÓ¹ñÀÇÄ´ºº´±¤¬°­ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯´«Á±Ä¨°­¤Î¼Ò²ñÇÉÄË²÷¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¡£¶¦±é¤Ë¤Ïº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢ÂçÃÏ¿¿±û¡¢»ûÈøæâ¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¡È2025Ç¯¤Î´é¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤º´Ìî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¾¾Åè¤È10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ëº´Ìî¤Ë¡ÈÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë