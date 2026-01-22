アメリカのトランプ政権は、東部メーン州でも不法移民の取締りを強化する作戦を始めたと発表しました。国土安全保障省は21日、メーン州で犯罪歴のある不法移民の取締りを強化する作戦を始めたと発表しました。20日から始め、これまでに複数のアフリカなどからの移民を拘束したとしています。メーン州は白人の人口が多い一方、都市部にはソマリアなどアフリカからの移民がここ20年ほどで増加し、数千人が暮らしているということです