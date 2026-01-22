米連邦最高裁＝21日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米連邦最高裁は21日、米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（FRB）のクック理事に対するトランプ大統領の解任通告を巡る訴訟の口頭弁論を開いた。複数の判事がクック氏解任の試みに疑問を示した。判決は6月ごろまでに出るとみられ、中銀の独立性の議論に影響を与えそうだ。トランプ氏は2025年8月、クック氏が住宅ローンで有利な融資条件を得るため不