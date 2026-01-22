■全国の22日(木)の天気日本海側は広く雪で、山沿いだけでなく平地でも大雪となる所があるでしょう。特に山陰や近畿、北陸では、短い時間で積雪が急増し、大規模な交通障害が発生するおそれがあります。また、東海など太平洋側も雪の積もる所があるでしょう。関東の平野部は日中、晴れ間が出そうです。■予想最高気温前日と同じくらいか、やや低い所が多いでしょう。北日本は、多くの所で日中も氷点下。札幌は上がって氷点下3℃の