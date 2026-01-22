気象台は、午前7時30分に、大雪警報をいなべ市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】三重県・いなべ市に発表 22日07:30時点北中部では、22日夕方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■いなべ市□大雪警報【発表】積雪22日夕方にかけて警戒12時間最大降雪量20cm