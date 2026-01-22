俳優の塩野瑛久が、映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」（福田雄一監督、４月２９日公開）に出演することを発表。衝撃姿にネットが沸いた。２１日にインスタグラムで「映画『ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ』鹿島役で出演します」と報告。同作はＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮が主演し、福田監督と初タッグ。塩野が演じる「鹿島」は、伝説の殺し屋・坂本（目黒）の命を狙う改造人間という役柄だ。鹿島にアルバイトとして雇われた殺し