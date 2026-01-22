ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２２日、安倍晋三元首相銃撃事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告の裁判員裁判第１６回公判が２１日に行われ、奈良地裁で開かれ、無期懲役と判決が言い渡されたことを報じた。山上被告は２０２２年７月に奈良市で参院選の応援演説中だった安倍元首相を銃撃し殺害したとして、殺人や銃刀法違反などの罪に問われていた。求刑通り無期懲役の判決だった。番組で