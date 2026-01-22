気象台は、午前7時30分に「大雪警報」を三重県いなべ市に発表しました。 【写真を見る】【大雪警報】三重･いなべ市に発表 大雪に警戒を 12時間最大降雪量は20cm 22日午前7時30分時点 北中部では、22日夕方まで大雪に警戒してください。 【警報（発表中）と予報値】■いなべ市□大雪警報【発表】積雪22日夕方にかけて警戒12時間最大降雪量20cm