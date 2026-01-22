激動の時間が続いている。年末から始まった代表活動は、いよいよ大詰め。AFC U23アジアカップ決勝が24日に控えたなか、U-21日本代表DF関富貫太(桐蔭横浜大→横浜FM加入)は「今まで大きい大会に出たり、タイトルを争ったりという経験がなかった。あまり実感は湧いていないけど、決勝が近づくにつれて、自分も感情が高まってくるのかなと思う。チーム全員でいい準備をしたい」と力を込めた。ここまでの道のりを振り返り、「率直