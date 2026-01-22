第28回松本清張賞を受賞した波木銅による青春小説を映画化した『万事快調〈オール・グリーンズ〉』。ラッパーを夢見ながらも、学校にも家にも居場所を見いだせず鬱屈とした日々を送る朴秀美役を南沙良、陸上部のエースで社交的かつ、スクールカースト上位に属しながらも、家庭では問題を抱えている映画好きの矢口美流紅役を出口夏希がそれぞれ演じ、W主演を務めている。劇中ではぶつかり合