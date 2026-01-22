UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 スラビア・プラハとバルセロナの試合が、1月22日05:00にエデン・アレナにて行われた。 スラビア・プラハはバシル・クシェイ（FW）、トマーシュ・ホリー（FW）、ユスパ・サンヤン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはロベルト・レバンドフスキ（FW）、ラフィーニャ（FW）、フェルミン・