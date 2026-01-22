UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 マルセイユとリバプールの試合が、1月22日05:00にオレンジ・ヴェロドロームにて行われた。 マルセイユはメイソン・グリーンウッド（FW）、アミーヌ・グイリ（FW）、ハメド・トラオレ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはフロリアン・ビルツ（MF）、ウーゴ・エキティ