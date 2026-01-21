「ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）」が、渋谷パルコの2階にポップアップストアをオープンする。期間は2月4日から24日まで。【画像をもっと見る】ポップアップストアでは、過去のコレクションで度々登場した生地「ブルース・オブ・キナード・タータン」で空間全体をラッピング。オーブ型ライター「GIANT ORB LIGHTER」（22万円）と、2026年春夏コレクションのショーで初披露した「BOUDOIR HEART T-SHIRT」（