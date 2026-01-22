22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比400円高の5万3230円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 56467.99円ボリンジャーバンド3σ 54847.46円ボリンジャーバンド2σ 53316.00円5日移動平均 53230.00円22日夜間取引終値 53226.93円ボリンジャーバンド1σ 52955.00円一目均衡表・転換線 52774.64円21日日経平均株価現物終値 5