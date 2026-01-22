22日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比27.5ポイント高の3625ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3813.49ポイントボリンジャーバンド3σ 3709.31ポイントボリンジャーバンド2σ 3634.50ポイント5日移動平均 3625.00ポイント22日夜間取引終値 3605.14ポイントボリンジャーバンド1σ 3589.70ポイント21日TOPIX現物終値 3589