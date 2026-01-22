22日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の715ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 779.33ポイントボリンジャーバンド3σ 749.54ポイントボリンジャーバンド2σ 730.80ポイント5日移動平均 720.80ポイント21日東証グロース市場250指数現物終値 719.75ポイントボリンジャーバンド1σ 71