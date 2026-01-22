◇大相撲初場所11日目（2026年1月21日東京・両国国技館）今場所序ノ口デビューで大きな注目を集める“史上最強の新弟子”旭富士（23＝伊勢ケ浜部屋）が謙豊（36＝時津風部屋）を下して6戦全勝とした。立ち合いすぐに右四つに組み合って左上手を引いて寄り切り。全く危なげのない内容で圧倒的な強さを見せた。序ノ口もう一人の全勝の東17枚目・蒼富士（22＝伊勢ケ浜部屋）は東浪（41＝玉ノ井部屋）を下してこちらも6連勝。