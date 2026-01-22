リブレは、コミックス『マスク男子は恋したくないのに 6』(著：参号ミツル)を2026年1月20日に発売した。電子書籍も同日配信。■『マスク男子は恋したくないのに 6』著者：参号ミツル発売日：2026年1月20日定価：889円(税込)才川がメロすぎて佐山が禁欲宣言!?高3の夏、勉強嫌いの佐山もついに受験生。才川と一緒に夏期講習に行くけど…恋人がメロすぎて集中できない!?ご褒美の夏祭りデートのため「キス以上はしない！」と禁欲宣言。