「iPhone」や「iPad」シリーズに重大な脆弱性が見つかり、数億台のデバイスが危険にさらされていることが判明しました。 ↑あなたのiPhoneは大丈夫？ 2025年12月末、アップルは「Safari」ブラウザとレンダリングエンジン「WebKit」において2つの重大な脆弱性を確認。この欠陥により、悪意のあるWebサイトがiPhoneやiPadを騙して有害なコードを実行させることが可能になっていました。攻撃者はデバイスの制御を奪い、パスワー