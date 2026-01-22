長尾謙杜（なにわ男子）が、『太秦映画村／UZUMASA KYOTO VILLAGE』のアンバサダーとして「太秦サポーター」に就任。3月28日に開催されるオープニングで、セレモニー＆レッドカーペットに登壇する。【動画】「太秦映画村 第1期」リニューアルイメージ映像2025年に50周年を迎えた東映太秦映画村は、施設全体のフルリニューアルを進めている。2026年3月28日に第1期リニューアルオープンを迎えるのにあわせ、名称を『太秦映画村／