義実家への帰省が少し憂鬱なのは、「ひと言多い」舅の存在。けれど今回の帰省では、思いがけない救世主が現れて……！？ 筆者の友人・T子が実際に体験した義実家エピソードをお届けします。 義実家への帰省が憂鬱になる原因は、ひと言多い舅……思いがけない救世主が！