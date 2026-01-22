ドジャースが２１日（日本時間２２日）、カブスからＦＡとなっていたカイル・タッカー外野手（２９）との４年２億４０００万ドル（約３８０億円）での大型契約を正式に発表した会見に出席したドジャースのロバーツ監督は、タッカーに関し当初の起用法として右翼手として出場し、テオスカー・ヘルナンデスが左翼手に回ることを確認。打順はメディアが予想していた５番ではなく、２番か３番に入るだろうと話した上で、まだ確定さ