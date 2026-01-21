Hyundaiは、ブリュッセル・モーターショーで、フラッグシップMPV（多目的車）の完全電気自動車モデル「STARIA Electric（スターリア エレクトリック）」を世界初公開した。この新製品は、2026年上半期に韓国と欧州で発売が予定されており、その後グローバル市場へ展開される見込みである。STARIA Electricは、ゼロエミッション・モビリティと人間中心のデザインを融合させ、自動車愛好者やモー