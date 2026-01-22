◇大相撲初場所11日目（2026年1月21日東京・両国国技館）十両経験者で東幕下19枚目の栃丸（33＝春日野部屋）は、幕内経験者で東幕下11枚目の炎鵬（31＝伊勢ケ浜部屋）との全勝対決に敗れて今場所の初黒星を喫した。立ち合いから持ち味とする回転の速い突っ張りを繰り出し、動きの速い小兵を中に入れさせず。細かく何発も突っ張って優位に進めていたが、一瞬の隙をつかれて潜り込まれると引いたところを渡し込まれた。「勝