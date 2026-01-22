21日朝、モバイルバッテリーから煙が出た影響で、東京メトロ日比谷線は全線で一時運転を見合わせた。【映像】騒然とする現場の様子（実際の映像）午前8時過ぎ、日比谷線の車内でモバイルバッテリーから煙が出たという内容の119番通報が東京メトロの係員からあったという。東京メトロなどによると、モバイルバッテリーは乗客が持っていたということで、車両が八丁堀駅に止まった際に消火活動が行われ、回収された。けが人はい