英政府は２０日、中国によるロンドン中心部での「メガ大使館」の建設計画を承認したと発表した。「スパイの拠点」になるとの懸念が根強い中、中国側との関係改善を優先させた。フィナンシャル・タイムズ紙など英メディアは、スターマー英首相が月内にも訪中するとの見方を伝えている。中国のスパイ活動が激化しかねないとの危惧も踏まえ、英政府は声明で「決定にあたり検討すべき事項は全て考慮された」と説明した。ただ、英メ