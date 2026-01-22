気象台は、午前7時23分に、大雪警報を上田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】長野県・上田市に発表 22日07:23時点北部、中部では、22日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長野市□なだれ注意報24日にかけて注意■乗鞍上高地□なだれ注意報24日にかけて注意■上田市□大雪警報【発表】積雪22日昼前にかけて警戒・菅平周辺12時間最大降雪量25cm■中野市□なだれ注意報24