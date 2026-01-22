JR西日本は、大雪のため一部在来線を1月22日の終日運休する。1月21日午後9時現在、終日運転を取り止めるのは、小浜線の敦賀〜東舞鶴駅間、北陸線の長浜〜敦賀駅間、湖西線の近江舞子〜近江塩津駅間、加古川線の西脇市〜谷川駅間、山陰線の園部〜倉吉駅間、舞鶴線の綾部〜東舞鶴駅間、播但線の寺前〜和田山駅間、因美線の鳥取〜美作加茂駅間、木次線の出雲横田〜備後落合駅間。芸備線の備後落合〜三次駅間は始発から午後2時まで運転