●今週一番の寒さ。日中もマフラーや手袋を活用しながら、入念な防寒対策を●あす23日(金)の夜から雪の勢いが強まる予想。平地や市街地でも積雪、路面凍結のエリアが広がるおそれ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 強烈な寒気の流れ込みにより、昨夜から全国的に雪の勢いが強くなっています。日本海側を中心に活発な雪雲が流れ込み、雪は内陸のエリアまで広がりつつあります。きょう22日(木)県外へ出る方は、交通情報のこまめな確認を