スラリと伸びた美姿勢に、ゆるやかに巻かれた栗色のロングヘア。上品な着こなしを颯爽と楽しむ姿がインスタグラムで話題を呼んでいるのが、90歳でSNSデビューを果たした「おしゃれグランマ」（以下、グランマ）さんだ。始めたきっかけは、お孫さんからの誘いだった。【写真】グランマさん流「老けない心と身体」のつくり方「毎日の生活に心地よいハリが出ています」「インスタなんて全く知らずに生きてきたので、『そんなものが