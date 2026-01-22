認知症のリスクが気になる世代にとって、「いかに脳を活性化させるか」は大きな関心事です。一方で、いまや日常の一部となったスマホを眺める時間が長くなるほど、「脳に良くないのではないか」と罪悪感に近い懸念を抱いている人もいるでしょう。認知症専門医の内田直樹さんは、その「スマホへの没頭」の質を変えることが、認知症を防ぐ武器になるといいます。カギを握るのは、ただ情報を眺めるだけの「受動」から、自ら考え戦略を