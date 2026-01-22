中大２区区間６位の溜池一太（右）と早大５区区間３位の工藤慎作 photo by Tsutomu Kishimoto後編：渡辺康幸が振り返る第102回（2026年）箱根駅伝2016年から箱根駅伝の第１中継車のテレビ解説を務める渡辺康幸氏（住友電工陸上競技部監督）の第102回大会総括。後編では打倒・青山学院大と見られていた早稲田大、中央大、國學院大、駒澤大の戦いぶりと、想定外の快走を見せた順天堂大、不屈の魂で逆境を跳ね除けてシード権を手にし