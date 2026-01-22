総選挙の公約として、新党「中道改革連合」が示した目玉政策が「食料品への消費税ゼロ税率」であったことに、大きく失望した。ところが、嘆いている暇もなく、これに対抗して、高市自民党総裁も消費税減税を打ちだした。消費税減税は、分かりやすく、即効性があるように見える一方で、物価対策としての実効性は、ほとんど期待できない。それだけではない。巨額の財源が必要であるため、日本経済の将来にとって極めて危険な政策だと