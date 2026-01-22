鉄鋼材が高温のうちに厚みなどを検査する従業員=2024年4月17日午前8時22分、米ペンシルベニア州スクラントン、下司佳代子撮影 ロシアとウクライナによる戦闘では、ドローンなど最新のハイテク兵器が注目されがち。でも実は、第1次世界大戦の時と同じように大砲や砲弾の補給が戦局の鍵を握っているといわれています。なぜ、今なお砲弾がそこまで重要なのでしょうか？ ウクライナの戦場を動かす「砲弾の力」について、要