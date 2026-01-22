貿易黒字、過去最高でも中国経済の対外依存の高さが浮き彫りになっている。中国政府は1月14日、昨年の貿易黒字が前年比20%増の1兆2000億ドル（約191兆円）と過去最高を記録したことを明らかにした。貿易摩擦のせいで米国への輸出は前年比20%減少だったが、その他の貿易相手国が減少分を補い、全体の輸出が前年比5.5%増加した。中でも電気自動車（EV）やリチウム電池、太陽光発電関連製品の輸出は前年比27%増だった。だが、中国の今