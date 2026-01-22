皇室で「絵本」といえば……「雨降れば部屋で工作紙芝居『あそびのひろば』は明るい広場」1月14日、皇居宮殿で行われた新年恒例の「歌会始の儀」で、秋篠宮妃の紀子さまはこのような和歌を披露された。紀子さまは有志のお仲間たちと、東日本大震災で被災した福島の子どもたちの心のケアに関わっているという。11月の活動当日、天気はあいにくの雨だったが、それでも工作や絵本、紙芝居などで楽しく過ごす子どもたちの様子