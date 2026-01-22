突然ですが、「NATO」の正式名称知っていますか？日本語名称なんだろう…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「北大西洋条約機構」でした！NATOとは「北大西洋条約機構」の略称です。1949年に設立された国際的な軍事同盟で、主にヨーロッパと北米の国々が加盟しています。NATOの基本的な目的は加盟国の安全を集団で守ることであり、ある加盟国が攻撃を受けた場合には全体で対応するという「集団防衛」の考え方を採用してい