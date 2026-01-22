主体的に生きているようで、本当に私たちは主体的なのか……。元外務省主任分析官で、著書に『残された時間の使い方』がある佐藤優氏は、「自分は自由意志で選んだと思っていても、じつは選ばされているということが多い」と語る。一体、どういうことなのか？レヴィ=ストロースが提唱した「構造主義」を参照しながら解説する。主観や主体性は「あいまいなもの」クロード・レヴィ=ストロース（1908〜2009）というフランスの社会人