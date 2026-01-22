日本では毎年およそ50万組が結婚している。多くの人が「この人とならうまくやっていける」「家族として新しい生活を築きたい」という希望を抱き、人生の次の段階へ進む。一方で、その後ほとんどが直面する夫婦の危機で、約3組に1組が離婚している。注目すべきなのは、離婚理由の多くが「愛情の欠如」ではない点だ。金銭感覚の違い、家事や育児の分担、親族との関係、価値観のズレなど、いずれも結婚前から想定できたはずの問題ばか