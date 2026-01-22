午前5時55分、長野地方気象台は大雪に関する長野県気象情報を発表しました。大北地域の山沿いと中野飯山地域では22日昼前にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。［気象概況］日本付近は、25日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。関東甲信地方の上空約5500メートルには、氷点下36度以下の強い寒気が断続的に流れ込む見込みです。この強い寒気の流入に伴い、長野県北部では21日夜遅くから降