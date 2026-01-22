『精霊の守り人』『獣の奏者』『鹿の王』など、数々の名作を世に送り出してきた上橋菜穂子さん。その作家人生において、唯一「雑誌連載」という形で発表されながら、これまで書籍化されることのなかった物語『神の蝶、舞う果て』が、2026年1月22日、ついに発売となります。執筆当時のエピソード、そして改稿にあたって大切にしたことなどを語っていただいた、上橋さんへのインタビューを前後編に分けてお届けします。【前編】〈も