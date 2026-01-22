インフルエンザや風邪などの感染症が流行りやすいこの時期。子育てをしながら働いている人の中には、保育園や学校で感染症が流行しているという話を聞いて「仕事に影響が出たら困るなぁ」「どうか体調を崩しませんように」とびくびくしている人も少なくないはずです。子どもの突発的な体調不良で仕事を休んだり、子どもの面倒を誰かにお願いせざるを得なかったりした時に活用したいのが、会社や国・自治体によるサポート制度。備え