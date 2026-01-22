マセラティ延長保証プログラムを改定マセラティ・ジャパンは1月16日、『マセラティ延長保証プログラム』の価格体系を改定した。【画像】2026年は『トライデント』制定100周年を迎えるマセラティ！全8枚『マセラティ延長保証プログラム』は新車購入時に付帯する3年間のメーカー保証終了後も、走行距離制限なしで最大10年まで保証を延長できる制度である。『マセラティ延長保証プログラム』を改定。    マセラティ