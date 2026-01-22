元首相が聴衆の面前で銃撃されるという類例を見ない事件から３年半。奈良地裁は２１日、殺人罪などに問われた山上徹也被告（４５）に求刑通り、無期懲役の判決を言い渡した。公判で世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への鬱屈（うっくつ）した思いを語った被告は、最後まで表情を変えることなく、静かに法廷を後にした。うつむき気味午後１時３０分、奈良地裁で最も大きい１０１号法廷。長髪を後ろに束ね、一礼して証言台の前