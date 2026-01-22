「夫に、2〜3週前に赤ちゃんが生まれた男友達の家にお祝いで行ってくるって言われて全力で止めた。迷惑すぎる。パパ側に呼ばれてるらしい。パパ、ママを大事にしてくれ…うちの夫も解像度が低い。里帰りの弊害か…」【写真】妻が止めた、夫の行動とは…実際の投稿生まれてまもない赤ちゃんがいる家に、出産祝いとして、男友達数人と訪れる予定を、夫から聞いたあざらしさん（@azarashimata03）。自身も2月に出産した経験から、赤ち