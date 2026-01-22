21日、ブリヂストンスポーツの新ボール『TOUR B X』『TOUR B XS』の発表会が行われ、鶴岡果恋が出席した。【写真】これがBS新ボールだ！昨年12月25日に、プロ野球オリックス・バファローズの来田涼斗（きた・りょうと）選手との結婚を発表した。「お互いアスリートとして切磋琢磨しています」と、笑顔で近況を語った。左薬指にはキラリと光る結婚指輪。「旦那は胸につけて、私は指につけて頑張ろうって買いました」と明かす。幸せ