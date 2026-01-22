ウェッジで振り幅を変えて、コントロールショットを打つと、とたんに距離感が安定しなくなる。中途半端な距離でも緩まないコツをアプローチの名手、青木瀬令奈にじっくりと聞いた。【連続写真】30Y、50Y、60Y、70Yの青木のコントロールショット◇◇◇30?60Yの中途半端な距離を打つとき、私は58度で振り幅を変えています。70Y以内の距離の打ち分けで使用するのは58度のみ。60Yは肩の高さ、50Yは胸の高さ、30Yは腰の高さまでの振