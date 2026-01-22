テレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサーが１７日付で自身のインスタグラムを更新。私服のオフショットを披露した。「お正月モードから、どんどん日常が戻ってきましたね１月も折り返し…！あっという間。妹が撮る写真は、リラックスモードのときが多めです＃斎藤ちはる＃日常＃私服＃日々のこと＃姉妹」と投稿。水色のインナーに黒のノーカラーシャツ、グレーのパンツを合わせたコーディネートを披露。リラックスした