漫才コンビ・銀シャリの鰻和弘が２０日付で自身のＳＮＳを更新。手術をしていたことを報告した。「【手術】先日声帯ポリープ手術しました。声帯２本とも結節（こぶ）の片方の上にポリープ出来てました。簡単に言うと、こぶの上にこぶです。なかなか珍しい鏡餅みたいになってました」と投稿。続けて「１枚目は手術行く前（歩いて手術室向かいました）２枚目は手術終わった後（麻酔で朦朧としてる中の渾身の自撮り）」とつづり